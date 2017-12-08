Главного криминалиста МВД России поймали на хищениях и уволили указом президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерал-лейтенанта МВД Петра Гришина, обвиненного в хищениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов в пятницу, 8 декабря.

Причины увольнения генерала в документе не указаны.

Петр Гришин и его заместитель Олег Мазур были задержаны 5 декабря в здании Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве.

По данным следствия, Гришин, Мазур и предприниматель Сергей Нарутов похитили более 80 миллионов рублей бюджетных средств путем заключения государственных контрактов по завышенным ценам.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что Гришин уже подал рапорт об освобождении от занимаемой должности.

Петр Гришин родился 22 марта 1968 года в городе Москве. В 1992 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД России. С 1992-го по 2012-й он проходил службу в Экспертно-криминалистическом центре столичного главка МВД, где прошел путь от эксперта отдела криминалистических исследований до начальника. В августе 2012 года Гришин был назначен первым заместителем начальника, а с февраля 2013-го — начальником ЭКЦ МВД России. Имеет почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».