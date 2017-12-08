Вмятины на распухшей голове американца насмешили соцсети

В сети обратили внимание на пост 21-летнего жителя американского штата Техас Кейда Хакабея (Cade Huckabay), который поделился в Twitter необычными фотографиями своей обгоревшей на солнце головы. «Как-то раз я побрил голову, она сгорела на солнце и немного распухла», — пояснил он.

За четыре дня публикация молодого человека собрала более 315 тысяч лайков и 100 тысяч репостов. Судя по всему, внимание пользователей социальной сети привлекли вмятины на опухшей от серьезных ожогов голове Хакабея. «Вообще, это весело, когда можешь сделать вмятину на своей голове», — признался он.

В комментариях под постом пользователи Twitter начали подшучивать над Хакабеем и публиковать картинки, сравнивая молодого человека с пластиковыми куклами и героями мультфильмов. «Ему на голову можно поставить стакан вина, и тот не упадет», — предположил один из комментаторов.

«Ты похож на симпатичного Сквидварда (персонаж мультсериала «Губка Боб» — прим. «Ленты.ру»)», — отметил другой.

По словам самого Хакабея, он рад, что может посмеяться над своей болью вместе с подписчиками. «Некоторые сообщения заставляют меня смеяться гораздо сильнее, чем когда-либо в жизни», — цитирует американца Mashable.