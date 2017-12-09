Украинский депутат вылизал тарелку и рассказал о традициях

Пользователи сети обратили внимание на видео, на котором депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко вылизывает тарелку в одном из киевских ресторанов. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.
«Установил оперативный контроль над депутатами "Народного фронта". В первой половине дня вроде ничего не украли — были заняты изысканным кушаньем», — подписал Портнов видеоролик.
В свою очередь, Геращенко в ответ заявил, что ничего зазорного в своем поведении не видит. «Мне нечего стесняться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций», — подчеркнул депутат на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что видео было сделано во время дружеской встречи с заместителем посла Японии на Украине Митио Харада в ресторане восточной кухни. По словам депутата, одно из блюд показалось ему особенно вкусным, и он решил выразить почтение приготовившему его повару.
«В Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остается вычищенным до блеска. Так же, как и во Франции считается хорошим тоном вернуть официанту вылизанную до блеска тарелку и передать через него благодарность повару за его высокое мастерство», — написал Геращенко.
Поддержал депутата и советник главы МВД Зорян Шкиряк. «Полностью поддерживаю своего друга и соратника Антон Геращенко!.. Кстати, сам так всегда делаю, когда мне очень вкусно, и не вижу в этом ничего крамольного», — написал он в Facebook.