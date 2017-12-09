Украинский депутат вылизал тарелку и рассказал о традициях

Пользователи сети обратили внимание на видео, на котором депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко вылизывает тарелку в одном из киевских ресторанов. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов.

«Установил оперативный контроль над депутатами "Народного фронта". В первой половине дня вроде ничего не украли — были заняты изысканным кушаньем», — подписал Портнов видеоролик.

В свою очередь, Геращенко в ответ заявил, что ничего зазорного в своем поведении не видит. «Мне нечего стесняться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций», — подчеркнул депутат на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что видео было сделано во время дружеской встречи с заместителем посла Японии на Украине Митио Харада в ресторане восточной кухни. По словам депутата, одно из блюд показалось ему особенно вкусным, и он решил выразить почтение приготовившему его повару.

Материалы по теме Великая киевская депрессия Затянувшийся политический кризис на Украине напрямую отразился на столице

«В Японии, где не принято использовать хлеб для вымакивания вкусного соуса, считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остается вычищенным до блеска. Так же, как и во Франции считается хорошим тоном вернуть официанту вылизанную до блеска тарелку и передать через него благодарность повару за его высокое мастерство», — написал Геращенко.

Поддержал депутата и советник главы МВД Зорян Шкиряк. «Полностью поддерживаю своего друга и соратника Антон Геращенко!.. Кстати, сам так всегда делаю, когда мне очень вкусно, и не вижу в этом ничего крамольного», — написал он в Facebook.