Россия обогнала США по доверию немцев

Граждане Германии доверяют России больше, чем США. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованных в Bild.

Как сообщает издание, в исследовании приняли участие 1504 человека. Из них 28 процентов сказали, что симпатизируют России. В доверии к США признались только 25 процентов респондентов.

Опрос показал стремительное падение доверия немцев к Вашингтону. К примеру, в 2008 году США доверяли 80 процентов граждан ФРГ. В 2013 году таких было 60 процентов. По мнению авторов Bild, на умонастроения повлияла политика американского президента Дональда Трампа.

В лидерах по доверию среди немцев — Франция, ей доверяют 93 процента опрошенных. Великобритании доверяют 62 процента.

В июне стали известны результаты соцопроса, проведенного в России. Главными противниками РФ граждане страны назвали США и Украину. В то же время почти две трети американцев считают Россию врагом.