Раскрыта история «бочки» американского истребителя вокруг Ту-95

Бывший военнослужащий ВВС США рассказал порталу The Aviationist о том, как американские истребители-перехватчики в 1970-е годы выполняли фигуры высшего пилотажа рядом с советскими стратегическими бомбардировщиками.

Своими воспоминаниями Роберт Силер (Robert M. Sihler) поделился после того, как ресурс 4 декабря опубликовал фотографию, на которой запечатлен перехватчик F-4 Phantom II, выполняющий «бочку» вокруг советского Ту-95. The Aviationist отмечал, что история снимка неизвестна, но вскоре Силер, оказавшийся его автором, связался с порталом и рассказал подробности.

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По словам американца, этот эпизод произошел в конце 1973 года или в начале 1974-го вблизи Исландии. В то время Силер был штурманом-оператором систем бортового вооружения. «Это был стандартный перехват "Медведя" (Bear — обозначение Ту-95 по кодификации НАТО — прим. «Ленты.ру») двумя F-4», — вспоминает бывший военнослужащий.

Силер отметил, что в то время американские истребители в среднем дважды в неделю перехватывали Ту-95. «Это были единственные самолеты в период моей службы там, которые мы встречали. Перехваты совершались по пятницам и воскресеньям, когда "Медведи" вылетали из Мурманска на Кубу. Как правило, "бочки" мы делали по просьбе советских экипажей. Они подавали нам сигналы, когда хотели, чтобы мы выполнили [эти трюки], и тоже фотографировали нас», — рассказал американец.

Он подчеркнул, что опасности в этих маневрах не было. «Холодная война сбавила обороты, отношения с обеих сторон улучшились», — добавил Силер.