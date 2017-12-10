Наука и техника
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Раскрыта история «бочки» американского истребителя вокруг Ту-95
Биткоиновый миллиардер предсказал криптовалюте 20-кратный рост
Хоккеист Ковальчук высказался по поводу участия россиян в ОИ-2018
Украинец Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере
Алексей Панин два дня прожил на вокзале с бомжами
Принятое за публичный секс чаепитие стало объектом разбирательств в Воронеже
В США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем

Раскрыта история «бочки» американского истребителя вокруг Ту-95

Перейти в «Мою Ленту»
Американский истребитель сопровождает советский Ту-95 над Северным Ледовитым океаном (1983 год)
Американский истребитель сопровождает советский Ту-95 над Северным Ледовитым океаном (1983 год)

Бывший военнослужащий ВВС США рассказал порталу The Aviationist о том, как американские истребители-перехватчики в 1970-е годы выполняли фигуры высшего пилотажа рядом с советскими стратегическими бомбардировщиками.

Своими воспоминаниями Роберт Силер (Robert M. Sihler) поделился после того, как ресурс 4 декабря опубликовал фотографию, на которой запечатлен перехватчик F-4 Phantom II, выполняющий «бочку» вокруг советского Ту-95. The Aviationist отмечал, что история снимка неизвестна, но вскоре Силер, оказавшийся его автором, связался с порталом и рассказал подробности.

По словам американца, этот эпизод произошел в конце 1973 года или в начале 1974-го вблизи Исландии. В то время Силер был штурманом-оператором систем бортового вооружения. «Это был стандартный перехват "Медведя" (Bear — обозначение Ту-95 по кодификации НАТО — прим. «Ленты.ру») двумя F-4», — вспоминает бывший военнослужащий.

Силер отметил, что в то время американские истребители в среднем дважды в неделю перехватывали Ту-95. «Это были единственные самолеты в период моей службы там, которые мы встречали. Перехваты совершались по пятницам и воскресеньям, когда "Медведи" вылетали из Мурманска на Кубу. Как правило, "бочки" мы делали по просьбе советских экипажей. Они подавали нам сигналы, когда хотели, чтобы мы выполнили [эти трюки], и тоже фотографировали нас», — рассказал американец.

Он подчеркнул, что опасности в этих маневрах не было. «Холодная война сбавила обороты, отношения с обеих сторон улучшились», — добавил Силер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
“We Did Barrel Rolls Around Tu-95s At The Request Of The Soviets”: F-4 WSO Explains The Story Of The Phantom Upside Down Near Bear
Rare Photo Shows F-4 Phantom Flying Inverted While Intercepting A Russian Tu-95 Bear Bomber
Радиообмен летчиков США и России объяснили данью традициям времен холодной войны
СМИ узнали о вторжении двух Ту-95 в зону ПВО над Аляской
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0117 ноября

Пробила дно

Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
07:02 8 декабря

Раскрыты предельные возможности человеческого организма

05:53Сегодня

В США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем

02:08Сегодня

Программисты создали необнаруживаемый вирус для Windows

Наука и техника00:0630 ноября
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
10:27 2 декабря

Samsung представила телефон-раскладушку дороже iPhone X

19:46 8 декабря

Россия подготовит мощное оружие против США

21:24 9 декабря

Названы продукты для борьбы с бессонницей

Наука и техника00:03 8 декабря

Гены решают

Почему мужчины рождаются геями
19:2318 ноября

Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров

17:26 8 декабря

SpaceX запустит два казахстанских спутника

18:14 8 декабря

В МГУ посмотрели на загадочные щупальца

Россия
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
Принятое за публичный секс чаепитие стало объектом разбирательств в Воронеже
В Якутии объявили траур по погибшим в ДТП
Уроженец Узбекистана из-за любви убил соперника в Санкт-Петербурге
Брянские коммунальщики вышли на декабрьский покос снега
Все материалы
Мир
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Определены самые бедные страны Европы
Самую массовую снежную битву отменили из-за снегопада
В Швеции неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова»
Американка пыталась выгнать клопов и сожгла дом
Все материалы
Бывший СССР
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Украинцев объявили спасителями Польши
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Тимошенко вступилась за Саакашвили и призвала Порошенко не позорить Украину
Украинцы проголосовали за возвращение «преступного режима» Януковича
Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву
Мужчина на Украине убил мешавшую пить мать и прожил с трупом три дня
Все материалы
Экономика
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Чистый результат
Эксперты не выявили на предприятии «Росатома» источника выброса рутения-106
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Биткоиновый миллиардер предсказал криптовалюте 20-кратный рост
Названа общая сумма всех взяток в мире
В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»
Россияне пожаловались на накручивание цен на продукты перед Новым годом
Все материалы
Силовые структуры
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
ОМОН обрушился на петербургские кабаки
Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты
Силовики ликвидировали троих боевиков в Ставрополе
В Ставрополе обезврежены трое боевиков
Все материалы
Наука и техника
Япона вошь
Названы лучшие игры года
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Раскрыта история «бочки» американского истребителя вокруг Ту-95
В США спрогнозировали результаты войны с Россией и Китаем
Программисты создали необнаруживаемый вирус для Windows
Россия подготовит мощное оружие против США
Все материалы
Спорт
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
Хоккеист Ковальчук высказался по поводу участия россиян в ОИ-2018
Украинец Ломаченко нанес кубинцу Ригондо первое поражение в карьере
Конькобежец Денис Юсков обновил мировой рекорд на дистанции 1500 метров
Показан лучший обгон сезона в «Формуле-1»
Глава ОКР поделился ожиданиями от формы россиян на ОИ-2018
Все материалы
Культура
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«А вас я попрошу остаться»
Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет
Вскрылись
Чилийская художница разгадывает тайны прошлого по венам
Победителю «Евровидения-2017» пересадили сердце
Алексей Панин два дня прожил на вокзале с бомжами
Дзюдоист-депутат оправдался за книгу с названием как у Гитлера
Труппа призвала освободить Серебренникова на премьере «Нуреева» в Большом
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Телеведущая рассказала о приставаниях Трампа в лифте
Студента заставили извиниться на камеру за комментарии о девушках с Кавказа
Умирающий от голода тощий белый медведь ужаснул пользователей сети
Американец возликовал из-за снега и стал звездой соцсетей
Все материалы
Ценности
Красный дьявол
У этой машины демонический характер и внешность пришельца из будущего
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
Представлена косметика цвета зимнего солнца
Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов
Оттенок 18-3838 назван цветом следующего года
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Грузия подсадит туристов на марихуану
Отели приютили голливудских погорельцев
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Датчанин проиграл суд бобрам и должен выплатить компенсацию
Бесполый ребенок-русалка пожил четыре часа и умер
Британцы придумали антипохмельный завтрак
Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда
Все материалы
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы