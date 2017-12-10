В метро Петербурга заметили пассажира с гранатометом

Полиция в Санкт-Петербурге ищет мужчину, который якобы катался с гранатометом в метро. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в полицию о подозрительном мужчине сообщила другая пассажирка подземки. Она рассказала, что около 08:50 утра в субботу, 9 декабря, на станции «Новочеркасская» заметила в вагоне поезда пассажира с ручным противотанковым гранатометом. При этом лицо незнакомца скрывал низко надвинутый капюшон и темные очки.

На станции «Достоевская» мужчина вышел, а обеспокоенная пассажирка позже сообщила о своих наблюдениях полицейскому в вестибюле станции «Московские ворота».

Как подтвердили изданию в региональном главке МВД, в правоохранительные органы действительно обратилась 27-летняя гражданка, сообщившая, что в вагоне электропоезда в метро заметила мужчину с якобы подозрительным предметом. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек и предполагаемый террорист-смертник. По данным следствия, он пронес в метро два взрывных устройства в огнетушителях. Одно из них обнаружили на «Площади Восстания», а другое он привел в действие. По делу о теракте арестованы девять человек.