Мужчина на Украине убил мешавшую пить мать и прожил с трупом три дня

В Краматорске Донецкой области 29-летний местный житель убил свою мать и три дня продолжал жить с ее трупом. Об этом сообщает сайт местной полиции.

О смерти 52-летней женщины стало известно после звонка соседки. Прибывший наряд обнаружил труп со следами насильственной смерти. Полицейские задержали находившегося в квартире сына убитой. Вначале он отрицал свою вину, но потом признался, что забил мать до смерти за то, что она мешала ему употреблять спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по статье« Умышленное тяжкое телесное повреждение». По ней предусмотрено наказание от семи до десяти лет лишения свободы.

В ноябре полиция Одесской области задержала группу граждан Турции по подозрению в совершении ритуального убийства. По версии следствия, подозреваемые состоят в сатанинской секте.