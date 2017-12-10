В Якутии объявили траур по погибшим в ДТП

Глава Якутии Егор Борисов объявил 11 днем траура в республике по девятерым погибшим в ДТП на трассе «Колыма». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Очень тяжело на сердце от случившегося. Для всех якутян это большая трагедия, невосполнимая утрата. Вся республика скорбит вместе с вами. Мы не оставим вас наедине с бедой», — обратился Борисов к родственникам жертв аварии.

В понедельник на всей территории Якутии будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Инцидент произошел вечером 8 декабря на 16-м километре федеральной автодороги «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Микроавтобус УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. После удара машины загорелись. Среди погибших оказался малолетний ребенок.