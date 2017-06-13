Минтранс предложил вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок

Минтранс выступил с инициативой вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в течение месяца и принят в осеннюю сессию «при наличии политической воли», сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Николай Асаул.

«В настоящее время лицензированию подлежат только регулярные, городские и пригородные виды сообщения», — пояснил Асаул, отметив, что инициатива связана с ДТП в Забайкальском крае, унесшим жизни 14 человек.

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В ночь на 12 июня в Забайкалье автобус, который вез в Читу после поездки по святым местам православных паломников, упал с насыпи в районе поселка Хохотуй. В нем находился 51 человек. 10 человек погибли на месте, позднее скончались в больницах еще четверо, включая водителя, на которого завели уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

13 июня в Забайкальском крае объявили днем траура по жертвам аварии.