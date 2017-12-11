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Петербурженка по пояс провалилась в яму с кипятком

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В центре Санкт-Петербурга женщина по пояс провалилась в яму с кипятком. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. Направлявшаяся к подъезду своего дома женщина провалилась в яму после прорыва горячей воды, затем она была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами 40 процентов тела.

В пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали, что сбой, из-за которого кипяток залил тротуар, произошел на внутриквартальной сети диаметром 80 миллиметров. Также там отрицают факт провала асфальта, однако очевидцы говорят об обратном.

В «Теплосети» добавили, что проводили диагностику этого участка тротуара и не выявили потенциальной опасности. Сын пострадавший рассказал Пятому каналу, что жильцы дома сообщали компании о парящих на участке люках, однако приехавший на место специалист пошутил в духе «да скоро весь ваш дом под землю уйдет» и уехал.

1 декабря в сети появилось видео, на котором запечатлен автомобиль, провалившийся в яму с кипятком в Красноярске.

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