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В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах

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Портал The Black List опубликовал ежегодный рейтинг сценариев из черного списка, которые по разным причинам не были запущены в производство. В 2017 году в него вошли 76 работ.

Рейтинг создавался на основе мнения 275 сотрудников киноиндустрии США, которые голосовали за понравившиеся сценарии. Лидером стал проект фильма «Разруха» о бывшем офицере-нацисте, который разыскивает и убивает бывших сослуживцев на просторах послевоенной Германии, чтобы искупить свои грехи. Сценарий получил 68 голосов.

На втором месте с 42 голосами — работа «Дайте ей сказать», основанная на реальной истории американского сенатора Венди Дэвис. В 2013 году демократ сорвала принятие законопроекта об ограничении абортов в Техасе, выступив с речью, которая продлилась почти 11 часов. Третья строчка досталась сценарию «Дружище», посвященный откровенной беседе таксиста и пассажира во время поездки. Проект получил 40 голосов.

Среди других сценариев, попавших в рейтинг — работа «Включить» об отношениях женщины-редактора и секс-андроида, проект ленты «Биос», в котором мужчина в постапокалиптическом мире строит робота, чтобы тот ухаживал за его собакой, а также сценарий «Взлом», в котором русские хакеры меняют ход выборов президента США.

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