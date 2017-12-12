Европа научит украинских чиновников иностранным языкам за свой счет

Евросоюз выделит на программу обучения украинских чиновников иностранным языкам 1,2 миллиона евро. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает RT со ссылкой на документы Еврокомиссии (ЕК).

В ведомстве полагают, что программа позволит создать новое поколение украинских госслужащих, владеющих сразу несколькими европейскими языками.

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«Благодаря данному проекту сотрудники украинских государственных органов должны будут иметь возможность использовать обширную иноязычную экспертно-методическую базу ЕС, а также свободно общаться с европейскими коллегами», — полагают в ЕК.

При этом украинский политолог Олег Соскин выразил мнение, что инициатива приведет не к евроинтеграции Украины, а к тому, что многие прошедшие обучение чиновники уедут в ЕС в поисках более высокооплачиваемой работы.

1 декабря Еврокомиссия заявила, что не предоставит Украине последний транш кредита в размере 600 миллионов евро из программы макрофинансовой помощи.

В июне 2017 года между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим. Граждане страны могут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода, не получая разрешения на работу и учебу.

Сейчас в Европейском парламенте официально используются 23 языка. Все постановления и законы переводятся на каждый из них. Еврокомиссия в качестве рабочих языков использует только французский, немецкий и английский.