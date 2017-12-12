Таможенницы в Пулково незаконно перехватили партию импортных дамских сумок

В аэропорту Пулково две таможенницы остановили прибывшую из-за границы предпринимательницу с партией дамских сумок, сообщили «Фонтанке.ру» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга во вторник, 12 декабря.

Женщины признались в содеянном. Их уволили, оштрафовали и приговорили к условным срокам за попытку мошенничества.

Преступление было совершено в апреле. У бизнесвумен, проходившей по «зеленому коридору», забрали загранпаспорт и, пригрозив изъятием якобы незадекларированного товара, потребовали 50 тысяч рублей в качестве взятки.

Так как груз был оформлен по всем правилам, пострадавшая обратилась в службу по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.

Сотрудниц задержали с поличным при передаче денег.

1 декабря сообщалось, что бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, хранивший дома деньги в коробках из-под обуви, стал председателем правления Евразийского банка развития.