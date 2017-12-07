На машины по поиску санкционных продуктов попросили надеть мигалки

Федеральная таможенная служба (ФТС) попросила наделить ведомство правом ставить на автомобили, задействованные в поиске незаконно ввезенной в Россию санкционной продукции, мигалки. Проект указа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Для осуществления проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного ввоза в РФ запрещенных к ввозу товаров (санкционные товары, товары изъятия), в системе российских таможенных органов созданы 35 мобильных групп», — указывается в пояснительной записке к документу.

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Таможенные органы наделены правом самостоятельной остановки транспортных средств для проведения таможенного контроля автомобилей и перевозимых на них товаров, напоминается в проекте указа.

«Для обеспечения эффективной деятельности мобильных групп правительством РФ выделены бюджетные ассигнования в сумме 217 миллионов рублей на закупку 35 мобильных комплексов, оборудованных техническими средствами контроля (автоматизированные рабочие места, телекоммуникационное оборудование, средства защиты информации, источники бесперебойного питания), на базе транспортных средств повышенной проходимости», — указали в ФТС.

Также таможенники отметили, что мигалки на мобильные комплексы следует установить для их «оперативного использования». В настоящее время ведомство автомобилями со спецсигналами не обладает.

16 ноября стало известно, что Минфин России подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за ввоз в страну санкционной продукции. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений».

В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Документ предписывает с 6 августа приступить к уничтожению сельхозтоваров, запрещенных к ввозу на территорию страны.