Россельхознадзор отчитался о ликвидации незаконного ввоза фруктов из ЕС

Россия планирует значительно увеличить импорт аргентинских фруктов в 2018 году. Это стало возможным благодаря успешному противодействию незаконным поставкам плодоовощной продукции из Евросоюза. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает ТАСС.

Он провел переговоры с заместителем главы МИД Аргентины по вопросам международных экономических отношений Орасио Рейсером. «Вместе мы обратили внимание на то, что у аргентинских фруктов есть гораздо больший потенциал, потому что мы можем значительно увеличить поставки», — заявил глава Россельхознадзора и сопредседатель межправительственной комиссии стран по торгово-экономическому сотрудничеству.

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Данкверт признал, что запрещенные к ввозу в на территорию России фрукты из стран ЕС поставлялись через другие страны, однако принятые меры позволили поставить преграду на пути санкционной продукции. Он указал, что это дает возможность увеличить импорт из стран, на которые не распространяются введенные Москвой ограничения, в том числе из Аргентины.

В свою очередь Рейсер отметил, что сейчас «идеальное положение дел для прогресса во всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Россия и Аргентина подписали соответствующий документ в 2015 году.

Летом 2014 года был введен запрет на ввоз в страну ряда продуктов из стран, поддерживающих антироссийские санкции. В список попали США, Канада, Австралия, страны-члены Евросоюза, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн. С 1 января 2016-го Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Украины.

В конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Документ предписывает с 6 августа приступить к уничтожению сельхозтоваров, запрещенных к ввозу на территорию страны.



