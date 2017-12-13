Обгадившийся в подгузник ребенок массово атаковал пользователей сети

Пользователи Twitter обнаружили, что в соцсети активно распространяется видеозапись под названием «Ребенок наделал в ползунки, и реакция собаки заставила миллионы пользователей биться в истерике». Об этом сообщает The Verge.

Оказалось, что твит с якобы вирусным видео отправляется без ведома владельцев учетной записи после установки приложения Twitter Video. Оно замаскировано под официальный клиент, но в действительности им не является и требует доступ к аккаунту.

При попытке открыть ролик юзер попадает на страницу с установкой приложения. При этом программа не может узнать пароль пользователя, но получает права на отправку твитов.

Журналисты советуют проверять программы с доступом к учетной записи Twitter.

В мае похожая спам-атака была организована на владельцев электронной почты Google. Тогда злоумышленники рассылали вредоносные ссылки, замаскированные под документ Google Docs. При открытии ссылки программа требовала дать доступ к письмам и контактам.

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