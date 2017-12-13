Холдинг Эдуарда Худайнатова инвестирует в развитие угольной отрасли Хакасии

Владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов и глава Республики Хакасия Виктор Зимин подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Данный документ стал логичным продолжением взаимодействия бизнеса и региона, в рамках которого созданная ранее Эдуардом Худайнатовым и его партнерами Борисом Варшавским и Александром Бородаевым компания «Коулстар» уже приобрела один из угольных активов в Республике Хакасия и планирует отрабатывать участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения.

«В течение нескольких лет мы уже работаем над развитием Бейского каменноугольного кластера. Сегодня он является точкой роста для республики. Однако необходимо развитие и транспортной инфраструктуры. Позиции по этому приоритетному вопросу мы снова будем защищать на Красноярском экономическом форуме», — отметил Виктор Зимин.

По словам Эдуарда Худайнатова, те усилия, которые правительство Республики Хакасия прилагает для развития промышленной инфраструктуры, социально-экономического развития региона, безусловно, стали предпосылками для обращения внимания инвесторов на территорию и привлечения инвестиций. «Со своей стороны, отмечу, что у холдинга масштабные планы в регионе и все поставленные задачи по развитию угольной отрасли холдинг выполнит», — заявил бизнесмен.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились сотрудничать по вопросам развития угледобывающей промышленности и реализации программ экологической безопасности, решать комплекс проблем в социально-экономической сфере республики, в том числе с целью создания дополнительных рабочих мест в регионе. Также документом определено совместное участие в реализации социальных и благотворительных программ.

Бейское месторождение — самое перспективное по запасам высококачественного энергетического угля в Российской Федерации. Развитие данной сырьевой площадки является частью концепции развития угольной промышленности России, предполагающей освоение новых месторождений, смещение угольных предприятий-экспортеров на восток страны, увеличение доли экспорта российского угля.

Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения расположен в южной части Минусинского бассейна на правом берегу реки Абакан. Право пользования недрами для добычи каменного угля на данном участке предоставлено ООО «УК «Разрез Майрыхский» (лицензия от 18 июня 2014 года). Начало горных работ — второе полугодие 2015 года. Промышленные запасы угля — 219 981 тысяча тонн. Производственная мощность разреза — 3 тысячи тонн угля в год.

