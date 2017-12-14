Гимнастка с татуировкой в честь Сочи-2014 сбежала от полиции ради тренировки

dailymail.co.uk

Неизвестная девушка была поймана полицией в Бангкоке, но сбежала от стражей порядка и начала делать гимнастические упражнения. В качестве снаряда для тренировки она выбрала стальные тросы под крышей аэропорта. Видеосюжет опубликовала The Daily Mail.

Девушку нашли в 3 часа ночи 13 декабря, она бродила вдоль шоссе в центре Бангкока. Установить ее личность было невозможно, так как документов при себе у нее не было, а на вопросы она не отвечала. Стражи порядка определили ее примерный возраст — около 25 лет, а также заметили на спине татуировку с символикой Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Для дальнейших разбирательств ее доставили в специализированный отдел полиции в аэропорту.

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Спустя несколько часов девушке удалось сбежать от полиции, после чего ее обнаружили висящей вниз головой на стальных тросах под крышей здания аэропорта. Свидетели сообщали, что гимнастка в течение двух часов выполняла упражнения на металлических брусьях. Полиция и спасатели пытались остановить ее, однако им это не удалось. Неизвестная упала на выставленный спасательный мат, сорвавшись с троса и ударившись спиной о другую стальную трубу, после чего ее доставили в больницу.

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