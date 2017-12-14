PornHub устроил раздачу подписок в честь еврейского праздника

Один из крупнейших в мире порносайтов, Pornhub, в честь еврейского праздника Ханука открыл доступ к премиальному контенту. На сайте Pornhub сообщается, что ресурс впервые решил отметить «праздник зажигания свечей» и, пользуясь случаем, «разжечь любовные отношения».

На протяжении праздничных дней на сайте действует акция «8 сумасшедших ночей». В 2017 году Ханука выпала на 12–20 декабря.

В PornHub отмечают, что решили одаривать обычных пользователей именно в Хануку, потому что остальные бренды уже направили бюджеты на новогодние кампании, в то время как еврейскому празднику уделили недостаточно внимания.

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