Падающий снег превратил девушку на снимке в «ангела»

62-летняя жительница Северной Ирландии Памела Даудс сфотографировала внучку с «крыльями» из снега. Об этом сообщает издание The Sun.

17-летняя британка Эми Невис гостила у своей бабушки Памелы в графстве Даун, Северная Ирландия. Даудс сделала необычный снимок, когда девушка отправилась на прогулку верхом на пони.

В кадре падающий снег создал иллюзию крыльев за спиной у Эми. «Мы разглядывали фотографии, и я говорю: "Что это такое? Похоже на ангельские крылья"», — рассказала ее мать Керри Невис.

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