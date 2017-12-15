Трамп предложил продать российскую дипсобственность

Президент США Дональд Трамп интересовался у своего окружения продажей российских дипломатических дач. Об этом пишет газета The Washington Post.

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Газета пишет, что Трампу в ходе спецбрифинга ФБР в Белом доме указали на близость российских дипломатических дач к военным объектам, и заявили, что Москва «использовала эти платформы для шпионажа».

«Я сказал Рексу (Тиллерсону, госсекретарю США— прим. «Ленты.ру»), что мы не отдадим недвижимость русским», — приводит издание слова Трампа. Позднее, когда американский лидер узнал стоимость этих объектов, он спросил «Должны ли мы продать их и оставить деньги?».

14 сентября стало известно, что Тиллерсон несколько раз предлагал министру иностранных дел России Сергею Лаврову продать Вашингтону заблокированную российскую дипсобственность. При продаже Россия могла бы выручить порядка 50 миллионов долларов, однако Москва на предложение не согласилась.

Уходящая администрация президента США Обамы в конце декабря 2016 года закрыла российским дипработникам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

31 августа власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.

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