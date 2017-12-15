Обрадовавшийся поступлению в Гарвард чернокожий абитуриент стал звездой соцсетей

В сети обратили внимание на бурную реакцию 16-летнего американца Айртона Литтла (Ayrton Little) на новость о приеме в Гарвардский университет. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте Tha Little Man и за два дня набрал более 6,5 миллиона просмотров, 510 тысяч лайков и 170 тысяч репостов.

На видео Литтл в окружении родных и друзей открывает письмо из Гарварда. Он напряженно вглядывается в экран компьютера, внезапно вскакивает со стула и с диким криком начинается обниматься с близкими. «Гарвард всегда был университетом моей мечты», — пояснил свою бурную реакцию молодой человек.

И добавил, что теперь его жизнь изменилась навсегда. «Я счастлив, что мои мама и брат гордятся мной. Неделю назад его, кстати, приняли в Стэнфордский университет. Я понял, что мы с братом сделали невозможное», — цитирует Литтла HuffPost.

В комментариях тысячи пользователей поздравили абитуриента с поступлением. Среди них оказался даже глава YouTube Gaming, пригласивший Литтла на работу в Google после того, как он закончит обучение.

Молодой человек отметил, что его очень заинтересовало это предложение. До этого он планировал изучать информатику и математику, чтобы после университета найти работу на Уолл-стрит. По словам Литтла, он мечтает хорошо заработать и открыть некоммерческую организацию, которая будет помогать детям из его общины.

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