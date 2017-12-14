В сети ошалели от возможности сделать световой меч из скрученного листа бумаги

Пользователи YouTube пришли в восторг от приложения InstaSaber, которое позволяет сделать световой меч из обычного листа белой бумаги, имея под рукой iPhone. Для этого необходимо скрутить бумагу трубочкой и с помощью приложения спроецировать на нее меч в режиме реального времени.

«Черт, это действительно впечатляет с технической точки зрения. Это выглядит действительно убедительно. Хорошая работа!» — хвалят в комментариях разработчиков. Пользователи советуют не продавать приложение Snapchat или Instagram, а развивать его самостоятельно. «Но даже если вы это сделаете, хорошее приложение!» — отмечают они.

Однако многие комментаторы негодуют из-за то, что приложение выйдет только для iPhone, и интересуются, не планируют ли авторы идеи запускать его и для Android. Разработчики пока на этот вопрос не ответили.

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