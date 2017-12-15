В Хабаровске осудили похитителей кедровых шишек

Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении банды, специализировавшейся на разбойных нападениях на заготовителей кедровых орехов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

На скамье подсудимых оказались пять человек. Обвинение сумело доказать, что банда под руководством 29-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре напала на занимавшегося заготовкой кедрового ореха предпринимателя и, угрожая ему охотничьим ружьем, похитила девять мешков с кедровым орехом.

Среди прочих, еще одним пунктом обвинения стало вымогательство у работников ООО «Колхоз Русановский» 300 тысяч рублей, из расчета 20 рублей за каждый скупленный ими килограмм кедрового ореха и кедровых шишек.

По решению суда, организатор банды проведет 15 лет в колонии строгого режима, его подельники осуждены на сроки от 10 до 13 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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