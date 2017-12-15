Американка заморила 16-летнюю дочь голодом

Суд в американском штате Айова признал виновной 43-летнюю Николь Финн, которая заморила голодом 16-летнюю дочь, в умышленном убийстве. Об этом сообщает New York Post.

Во время слушаний прокуроры рассказали, что Финн держала троих своих детей в одной комнате без мебели, не давала им есть и запрещала посещать душ. Время от времени, подросткам удавалось выбраться через окно на улицу и попросить еду у соседей. В результате от истощения скончалась 16-летняя Натали. На момент смерти она весила всего 38 килограммов.

Соседи сообщили о происходящем в семье сотрудникам социальной службы, которые посетили дом Финн. Однако они не нашли достаточно оснований для того, чтобы изъять детей. Впоследствии нерадивые чиновники были уволены.

Приговор в отношении Финн будет оглашен 26 января, за подобного рода преступления законы штата Айова предусматривают пожизненное тюремное заключение.

14 июня суд бельгийского города Дендермонде в провинции Восточная Фландрия приговорил к шести месяцам тюрьмы условно супругов, чей сын умер от недоедания и обезвоживания из-за заменителей молока. Согласно вердикту, родители явно знали, что младенец выглядит бледным и имеет недостаточный вес, но не приняли никаких мер. В этой связи суд постановил, что супруги умышленно не давали сыну еду, однако условного срока наказания для них будет достаточно.

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