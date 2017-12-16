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Водителей автомашин обязали носить спецформу

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Правительство России внесло в правила дорожного движения пункт, обязывающий водителей транспортных средств иметь светоотражающий жилет. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

«Водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала», — говорится в сообщении.

Указывается, что ранее введенная обязанность иметь светоотражающие предметы пешеходам, значительно сократило количество наездов на них в темное время суток.

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