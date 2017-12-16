Американец пошел на ограбление офиса и застрял в дымоходе

В калифорнийском городе Ситрес Хайтс мужчина пошел на ограбление офиса, но застрял в дымоходе. Об этом сообщает KCRA Sacramento.

32-летний Джесси Берубе (Jesse Berube) сам позвонил на 911, сообщив, что застрял в трубе. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что он пытался через дымоход проникнуть в офисное помещение.

«Ему это не удалось, он застрял и не мог вылезти из дымохода. К счастью, у него получилось вызвать помощь», — сообщили стражи порядка.

Для освобождения Берубе пришлось задействовать специальное оборудование. После того, как мужчина был извлечен из дымохода, его арестовали.

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