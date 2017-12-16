Сперме нашли неожиданное применение в женском здоровье

Немецкие ученые предложили использовать сперматозоиды для лечения рака. Исследование опубликовано в ACS Nano, сообщает New Scientist.

В своих экспериментах специалисты использовали сперматозоиды для точечной доставки противоопухолевого препарата доксорубицин к раковым тканям матки. Для этого предварительно обработанные препаратом сперматозоиды (доксорубицин активно проникает в головки мужских половых клеток) снабжали контролирующими направление движения магнитными микромоторами.

Достигнув опухолевой ткани, сперматозоид прикреплялся к стенке раковой клетки, а из его головки в последнюю начинал проникать доксорубицин. Таким способом за три дня удалось уничтожить 87 процентов раковых клеток.

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Доксорубицин используется в химиотерапии рака шейки матки. Использование сперматозоидов для точечной доставки препарата позволяет избежать побочных эффектов терапии, связанных с попаданием доксорубицина на здоровые ткани.

Ученые полагают, что такие спермоботы могут использоваться также для лечения эндометриоза (разрастания клеток внутреннего слоя стенки матки) или доставки препарата метотрексат к плодному яйцу в случае внематочной беременности.

Ранее немецкие ученые предложили использовать спермоботов для повышения подвижности мужских половых клеток.

Согласно Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире от рака шейки матки умирают около 300 тысяч женщин. Для предотвращения заболевания международная организация рекомендует прививать девочек в возрасте 9-13 лет вакциной от папилломавирусов человека, с которыми связывается большинство случаев рака шейки матки.

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