Lamborghini перевернул фуру в Подмосковье

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Lamborghini столкнулся с грузовиком MAN на 19-м километре Ярославского шоссе в Подмосковье. Видео с места происшествия опубликовал телеканал «Звезда».

От удара фура перевернулась. Уточняется, что спорткар зарегистрирован на адвоката Любовь Комонову.

По данным телеканала РЕН ТВ, в аварии никто не пострадал. При этом на месте ДТП произошел еще один инцидент: неизвестный мужчина набросился на съемочную группу. «Мы стояли на разделительной полосе. В этот момент один из неизвестных без видимых причин сначала стал ругаться на вопрос "Вы кто?". Выхватил телефон, пытался им завладеть. Затем во время съемки стал кидаться на оператора — нанес несколько ударов по камере. Затем выхватил микрофон», — рассказал корреспондент Валентин Горшенин.

Он отметил, что присутствовавшие на месте происшествия сотрудники ГИБДД не оказали помощи съемочной группе. Нарушителя задержали только после звонка в полицию.

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