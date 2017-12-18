Данные украинских психологических войск слили в сеть

Издание «Украинская неделя» сообщило о хакерской атаке. На сайте журнала говорится, что неизвестные взломали сайт и разместили «материал антиукраинского содержания».

Злоумышленники вывесили на главную страницу издания баннер, в котором сообщили о создании базы данных «участников информационной войны против Украины». Речь идет о сотрудниках Центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) военно-морских сил Украины, а публикация их данных названа секретными документами.

Документы, включающие личные данные военных центров, были опубликованы на сайте хакерской группировки, эмблема которой была размещена на главной странице «Украинской недели». Сами неизвестные называют себя «украинским женским хакерским движением "Берегини"».

В июле неизвестные хакеры разместили порнографические изображения на сайте министерства образования и науки Украины. На страницах портала появились фотографии девушки и оскорбления в ее адрес.

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