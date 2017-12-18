Российская символика на форме спортсменов на Олимпиаде будет заклеена

Национальная символика на форме российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, будет заклеена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из национальных федераций по зимним видам спорта.

Отмечается, что за оставшиеся до начала Олимпиады полтора месяца производители формы для российских олимпийцев не успеют разработать экипировку, которая соответствовала бы критериям Международного олимпийского комитета (МОК). По этой причине рассматривается вариант с заклеиванием национальной символики наклейками на действующей форме россиян. На место герба будет наклеено изображение с аббревиатурой OAR (Olympic Athletes from Russia).

17 декабря был показан дизайн формы хоккейной сборной России без флага. Герб на ней заменен на силуэт игрока. В тот же день МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года. Вместо этого на экипировке должны быть олимпийские кольца.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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