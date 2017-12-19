Диджея задавило упавшей сценой во время концерта

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Во время музыкального фестиваля в Бразилии рухнула сцена. Видео с места событий публикует New York Post. В результате пострадал диджей Калеб Фрейташ, выступавший в тот момент. Его доставили в больницу в критическом состоянии с серьезной травмой головы, вскоре он скончался.

Всего на площадке присутствовали 5 тысяч человек. Организаторов заранее предупредили о плохих погодных условиях, однако, невзирая на сильный ветер, они все равно решили провести мероприятие.

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