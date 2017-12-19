Застрявший во льдах на Волге паром сняли с коптера

В Самаре на Волге застрял паром «Окский-35». Попавшее в ледовый плен судно снял с квадрокоптера один из местных блогеров, ролик опубликован в YouTube.

Как видно на кадрах, людей в этот момент на борту не было.

По данным портала ProGorodSamara.ru, достигнуть причала речного вокзала парому помог буксир «Портовый-13». Днем ранее на реке также застрял теплоход, перевозивший пешеходов из Рождествено в областной центр.

Навигацию по Волге в Самаре закрыли 18 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!