Участница «Давай поженимся» раскрыла правду о шоу

Жительница Красноярска Алена Жалимова в своем Instagram опубликовала рассказ о своем опыте участия в программе «Давай поженимся».

Девушка объяснила, что на шоу ее пригласили редакторы. Они оплатили поездку из Красноярска в Москву, но не предупредили, кто именно претендует на роль жениха, который будет выбирать себе невесту. В программе его представили как предпринимателя, инвестора и долларового миллионера.

Жалимова заверила, что никаких актеров и заготовленных сценариев для участников нет: именно поэтому герои часто запинаются и волнуются в кадре.

Также оказалось, что после того, как жених выбрал ее на программе, они так и не встретились.

«Он в ту же ночь, кажется, в клубе начал отношения с другой участницей по программе (блондинкой), о чем мне благородно сообщил», — говорится в посте.

Девушка также назвала участие в программе интересным опытом, и посчитала, что «все, что ни делается, – к лучшему». Выпуск шоу с участием Жалимовой вышел в эфир в конце ноября.

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