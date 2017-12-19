Книжные магазины оформили оптическими иллюзиями

Республика

Сеть книжных магазинов «Республика» запустила программу подарков к новогоднему сезону. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба компании.

Фото: «Республика» 1 /6

В московских универмагах «Цветной» и ГУМ подготовлена серия бесплатных мастер-классов и воркшопов. Также выпущена ограниченная серия подарочных карт в сезонном дизайне — с подмигивающим попкорном. Попкорн, неоновые собаки и оптические иллюзии использованы в оформлении торговых залов. Во всех 29 магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге работают специальные зоны упаковки, для которой используются крафтовая бумага, ленты и другие оригинальные материалы. На 1-м, 2-м и 3-м этажах универмага «Цветной» открыты специальные поп-ап упаковочные станции.

В магазине «Республика» в московском универмаге «Цветной» прошла масштабная реновация. Интерьер теперь дополнен живыми растениями; расширена зона винила, оборудованы места для чтения, увеличена высота книжных полок. Зонирование пространства стало более логичным и функциональным.