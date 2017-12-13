Звезды объявлены новыми полосками

Звездный принт в модной индустрии обогнал по популярности полосы. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, с осени все больше знаменитостей мирового уровня появляются на мероприятиях в платьях и костюмах со звездами. Представители платформы Lyst рассказали, что число запросов с ключевым словом «звезда» за год увеличилось на 17 процентов, также на 39 процентов чаще стали искать ювелирные украшения со звездами.

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Также отмечается, что звезды напрямую связаны с гаданиями и картами таро. Так, многие дизайнеры и модельеры считаются суеверными, а теперь это и вовсе входит в моду. Продажи гадальных карт выросли на 30 процентов за год.

Последний яркий выход в свет продемонстрировала актриса Дэйзи Ридли на премьере новой части «Звездных войн». Она надела темно-синее платье от Monse, покрытое пайетками и белыми принтами в виде звезд.

Ранее сообщалось, что Chanel представила женскую фуражку из твида кирпичного цвета с крупной эмалированной кокардой в форме красной звезды. В центре звезды размещен логотип компании Chanel в виде двух пересекающихся литер C.

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