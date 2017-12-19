Киевский блогер раскрыл гонорар украинского эксперта на НТВ

Популярный киевский блогер Александр Барабошко, известный под псевдонимом Krus, узнал, сколько платят «украинским экспертам» на НТВ, и обманул телевизионщиков. Об этом он сообщил в Facebook, где опубликовал ссылку на рассказ о приглашении в Останкино.

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По словам Барабошко, ему написал продюсер передачи «Место встречи» с Андреем Норкиным и пригласил поучаствовать в эфире в качестве «бывшего советника министра информационной политики Юрия Стеця». «Как правило, ничего хорошего из этого не выходит. Но мне стало интересно: я решил не отказываться и продолжить общение», — объяснил он.

Блогеру удалось узнать, что НТВ платит «экспертам» 100 долларов за эфир и берет на себя траты за проезд и проживание гостя. «А если ты понравишься, то и гонорар увеличат. Вот уже 200 долларов за следующие предложили», — похвастался Krus.

Несмотря на договоренности с НТВ и оплаченные телеканалом билеты, Барабашко в последний момент отказался от эфира и опубликовал скриншот переписки с продюсером в Twitter. «Кинул НТВ на 150 долларов. Мелочь, но приятно», — пояснил блогер.

Барабашко с сожалением отметил, что ему не удалось договориться о преждевременной оплате. «Я бы сразу все перечислил на нужды АТО», — заявил блогер, подчеркнув, что ему все-таки удалось заставить НТВ потратить 8771 рубль.

Рассказ блогера вызвал споры в социальных сетях: одни похвалили Барабашко и назвали его «героем Украины», другие заявили, что поступок украинца — позор, которым не стоит хвастаться.

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