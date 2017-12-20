Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск случайно опубликовал номер своего телефона в Twitter. Об этом сообщают Bloomberg и CNBC.

«Есть ли у тебя секунда поговорить? Мой номер телефона...» — написал американский предприниматель, обращаясь к техническому директору компании Oculus Джону Кармаку. Твит очень быстро был удален.

— Anne Riley Moffat (@A_Riley17) 19 декабря 2017, 23:09

CNBC и Bloomberg позвонили по указанному бизнесменом телефону, звонок был перенаправлен на голосовую почту. После гудков прозвучал отрывок из игры God of War: «С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы нашли путь ко мне. Поздравляю вас и выражаю уважение».

По предположению Bloomberg, Маск хотел поговорить с Кармаком о сотрудничестве или пригласить его работать в одну из своих компаний. Кроме SpaceX и Tesla, Маск основал стартап по исследованию искусственного интеллекта OpenAI.

Представитель Facebook рассказала изданию, что Кармак не планирует уходить из компании. Соцсеть купила Oculus в 2014 году за 2 миллиарда долларов. Стартап занимается разработкой шлемов виртуальной реальности Oculus Rift.

OpenAI основана в 2015 году. Цель компании — разработка дружественного и безопасного для человека искусственного интеллекта.

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