Россия стала родиной Биткоина

Семейная пара из Севастополя назвала своего новорожденного сына Биткоином, пишет портал Finmedia.net. Биткоин Олегович полностью здоров и при рождении весил три килограмма.

По словам 31-летнего отца, мальчика назвали в честь криптовалюты, чтобы поддержать криптоиндустрию и выразить ей благодарность за счастливый брак и финансовое благополучие своей семьи.

Родители ребенка намерены называть всех своих будущих детей аналогичным образом и уже даже придумали им имена. Так, если родится девочка, то она будет Дашей — в честь криптовалюты Dash. А если будет еще один сын, то его назовут Сатоши — по имени мифического создателя биткоина.

В 2014 году родившемуся в Пермском крае ребенку дали имя Люцифер, а его младшего брата назвали Вольдемар. В 2002 году в Москве ребенку дали имя БОЧ рВФ 260602 (аббревиатура «Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года»). Родители не смогли оформить ему российские документы, у мальчика есть только выданное организацией «Всемирное правительство граждан мира» свидетельство о рождении.

1 мая стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о запрете использовать в именах детей цифры, символы, титулы и мат.