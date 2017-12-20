Желающим предложена узкая суперъяхта с двумя вертолетными площадками

Испанский дизайнер Альваро Апарисио де Леон (Alvaro Aparicio de León) представил проект 114-метровой суперъяхты Ines. Об этом сообщает Super Yacht Times.

Судно рассчитано на 20 гостей и 42 членов экипажа. Характерной особенностью проекта являются зауженные обводы корпуса (15 метров на мидель-бимсе против обычных для яхт такого размера 18-20 метров) и две вертолетных площадки, размещенных на носу и в кормовой части верхней палубы. Носовая площадка предназначена для быстрой посадки и высадки пассажиров; кормовая будет использоваться для постоянной стоянки вертолета.

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На борту судна предусмотрен находящийся ниже ватерлинии лаундж с подводными иллюминаторами. Также яхта будет снабжена двумя люксовыми тендерами-лимузинами длиной 8 и 10,8 метра, четырьмя скутерами и мини-субмариной U-Boat Worx Super Yacht Sub 3. Для хранения дополнительного оборудования предусмотрен вместительный гараж. Кормовая пляжная зона будет служить также для спуска на воду малых плавсредств; на главной палубе задуман бассейн с прозрачным дном.

О сроках реализации проекта, его цене и возможном заказчике не сообщается.

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