Раскрыто число жертв битвы за иракскую столицу ИГ

Во время операции по освобождению Мосула жертвами боевых действий стали от девяти до одиннадцати тысяч мирных жителей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные собственного расследования.

По информации агентства, в результате обстрелов иракских силовиков и возглавляемой США коалиции в период с октября 2016-го по июнь 2017 года погибли 3,2 тысячи горожан. Эта цифра подтверждается записями в учетных реестрах моргов, а также информацией различных неправительственных организаций.

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Еще около трех тысяч человек погибли в результате действий боевиков террористической группировки «Исламское государство», (ИГ, запрещена в России). По чьей вине погибли еще три тысячи мирных жителей, установить не удалось.

При этом в исследовании подчеркивается, что журналистам и правозащитникам удалось определить лишь примерное число погибших — многие жертвы еще остаются погребенными под руинами разрушенных зданий.

Как отмечают авторы исследования, даже эти данные говорят о том, что уровень смертности среди гражданского населения Мосула почти в 10 раз выше, чем сообщалось ранее.

19 июля британское издание The Independent сообщило, что за время боев в Мосуле погибли около 40 тысяч мирных жителей. Спустя два дня вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что потери вооруженных сил и полиции при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых.

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