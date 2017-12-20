Ученые назвали оптимальное количество алкоголя для успеха на дискотеке

Журналисты издания The Times под наблюдением ученых провели эксперимент и выяснили, какое максимальное количество алкоголя можно потребить на дискотеке, чтобы хорошо выглядеть на танцполе. Результаты своего исследования они опубликовали в среду, 20 декабря.

В эксперименте участвовали 55 человек, которые должны были играть в танцевальную игру для приставки XBox под названием Just Dance. За ходом опыта наблюдал профессор нейропсихофармокологии Дэвид Натт.

Игроки получали очки за правильно повторенные движения, и сначала средний результат был не очень высоким (около 4,4 тысячи баллов), но начал расти по мере потребления алкоголя. Пика испытуемые достигли после шестого бокала вина, то есть одной бутылки — после этого результаты начали падать.

Таким образом авторы исследования выяснили, что оптимальным количеством алкоголя для танцпола является бутылка вина.

В июле сообщалось, что определен возраст, когда человек уже слишком стар для того, чтобы ходить на вечеринки в клубы.

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