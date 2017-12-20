Оргазмирующих рыб назвали угрозой для дельфинов

Ученые из Техасского и Калифорнийского университетов выяснили, что во время нереста рыбы вида Cynoscion othonopterus из семейства горбылевые производят громкий шум, который может приводить к потере слуха у тюленей и дельфинов. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Каждую весну миллионы C.othonopterus приплывают в Калифорнийский залив на нерест — спаривание и оплодотворение икры. В 2014 году исследователи организовали точки наблюдения вдоль реки Колорадо, впадающей в залив. В марте и апреле были проведены акустические съемки рыб, при этом оценивалась сила производимого животными шума на расстоянии одного метра.

Ученые выяснили, что громкость составила около 177 децибел, что превышает шум от двух лодочных моторов мощностью 128 киловатт, разгоняющихся до 55 километров в час. Это сравнимо с концертом рок-музыки и всего на шесть децибел ниже болевого порога у человека. По словам специалистов, такая громкость может приводить к нарушениям слуха у морских млекопитающих, которые охотятся на рыбу во время нереста.

Считается, что различные виды животных во время спаривания испытывают комплекс реакций, напоминающих то, что у людей называется оргазмом. Хотя у многих рыб оплодотворение икры происходит вне тела, само метание икры и спермы, вероятно, сопряжено с чувством удовольствия. Кроме того, некоторые рыбы, например коричневая форель, способны «симулировать оргазм», делая вид, что собираются извергать икру, заставляя самцов выпускать свои половые клетки.

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