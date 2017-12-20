В Ставрополе мужчина устроил взрыв в жилом доме

В Ставрополе мужчина устроил взрыв в жилом многоэтажном доме в юго-западной части города, передает «Интерфакс».

По предварительной информации, он взорвал гранату. Полиция провела эвакуацию находящихся в доме людей, из дома были выведены 126 человек, среди них 15 детей.

Источник агентства сообщил, что устроивший взрыв уже мертв. «После переговоров, мужчина, который в квартире этой многоэтажки взорвал, предположительно, гранату, ликвидирован. Он отказался выйти и сдаться», — заявил он.

Очевидцы рассказали Пятому каналу, что операция по обезвреживанию мужчины продолжалась около часа, они слышали 10-15 выстрелов. Также сообщается, что злоумышленник угрожал приехавшим полицейским активировать еще одно взрывное устройство.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев сообщил, что ликвидированный мужчина является приезжим. «Он даже не жилец, он не житель Ставрополя, как выяснилось, снял квартиру, и произошло то, что произошло», — цитирует Джатдоева ТАСС.

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