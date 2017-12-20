Украинцев обязали сходить в военкомат перед свадьбой

В украинском Харькове мужчину, собравшегося вступить в брак, обязали принести справку из военкомата. Об это сообщает газета «Вести».

Как пишет издание, харьковчанин Алексей и его избранница решили узаконить свои отношения. Однако оказалось, что без справки о постановке на военный учет соответствующее заявление приниматься не должно. Тем не менее, молодым удалось уговорить сотрудников РАГСа (отдела Регистрации актов гражданского состояния) принять документы, однако им пригрозили, что если к дате регистрации справка не будет предоставлена, то роспись не состоится.

Выяснилось, что требование связано с приказом Министерства юстиции Украины от февраля 2017 года. Согласно приказу, РАГСы обязаны в течение семи дней уведомить райвоенкомат по месту прописки жениха относительно изменения его семейного положения.

При этом «Вести» отмечают, что не все военкоматы исполняют приказ. В Киеве о нем даже не слышали, а в военкоматах Киевского и Московского районов Харькова подобную информацию подтвердили.

Газета также пишет, что в интернете можно обнаружить предложения по изготовлению поддельных справок из военкомата, на которых будут стоять печать и подпись. Приобрести такую бумагу можно за 50 долларов, пишут «Вести».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!