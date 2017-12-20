Суд признал Uber сервисом такси

Сервис Uber — это транспортная, а не технологическая компания. Такое решение принял Европейский суд в Люксембурге, сообщает Bloomberg.

Вердикт суда не подлежит обжалованию. Таким образом, компания попадает под более жесткое регулирование в 28 странах Евросоюза.

В то же время в Uber настаивают, что сервис — технологическая платформа, а не обычное такси, которое должно следовать общим для транспортных компаний правилам.

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Дело в суде ЕС рассматривалось после запрета в нескольких европейских странах UberPop, напоминает Bloomberg.

Сервис позволял водителям без лицензии оказывать услуги такси, против него выступали сотрудники традиционных таксопарков.

Власти Лондона пытались запретить Uber как незаконного перевозчика, но Высокий суд встал на сторону компании. В 2016 году мэрия Москвы пригрозила приостановить работу сервиса, после чего компания заключила с властями соглашение, что к работе в столице допустят только лицензированных водителей.

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