Медведев назвал новый год «не самым легким»

Будущий год будет «не самым легким», заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с депутатами Госдумы, передает «Интерфакс».

«Год, как принято говорить, нас ожидает не самый легкий, но наступающий год тоже ознаменуется новыми хорошими результатами, новыми победами в нашей общей работе», — сказал он.

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Премьер-министр отметил успешную совместную работу правительства и Госдумы в принятии важных законопроектов. «Хочу вас искренне поблагодарить, в частности за то, что мы в последнее время очень быстро приняли ряд важнейших решений, включая, например, решение о поддержке малообеспеченных семей, семей, которые имеют детей», — сказал Медведев.

21 декабря нижняя палата парламента единогласно проголосовала за законопроекты о ежемесячных выплатах после рождения первого и второго ребенка, а также о продлении программы маткапитала.

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