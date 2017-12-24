Полицейский застрелил шестилетнего мальчика в Техасе

В американском штате Техас полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика Кэмерона Прескотта. Трагедия произошла в городе Сан-Антонио, сообщает The Telegraph.

Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере. В этот момент там находился ребенок. Со слов местного шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, преступница открыла огонь. Правоохранители застрелили ее, однако одна пуля пробила стену фургона и задела ребенка. Он скончался по дороге в больницу.

Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, в настоящее время отстранены от работы. Ведется служебное расследование инцидента. Неравнодушные граждане на платформе в интернете собрали на похороны 14,5 тысяч долларов.

В июле сообщалось, что издание Washington Post подсчитало количество застреленных американскими полицейскими за первое полугодие 2017 года. По данным журналистов, от пуль служителей правопорядка погибло 492 человека.

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