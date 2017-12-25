В США насчитали 700 тысяч жертв ядерных испытаний

Докторант (в области экономики) Аризонского университета (США) Кит Мейерс насчитал от 395 до 695 тысяч погибших с 1951 по 1973 год из-за ядерных испытаний в Соединенных Штатах, сообщает Daily Mail.

В результате ста наземных и атмосферных тестов ядерного оружия, прошедших в 1951-1962 годы только на Невадском испытательном полигоне (США), радиационному поражению подверглись огромные территории.

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Больше всего радиоактивных материалов оказалось в молоке и молочных продуктах, отмечается в исследовании Мейерса.

По состоянию на 2016 год ущерб экономике США от смертей, связанных с ядерными испытаниями, ученый оценил в 1,17-2,63 триллиона долларов.

После 1962 года ядерные тесты в Невадском испытательном полигоне перенесли под землю. Испытания зарядов, достигающих критической массы, продолжались вплоть до 1992 года.

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