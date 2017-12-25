Модель окрестили колхозной путаной и отправили собирать свеклу

Французский модный дом Balenciaga опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию модели в фирменной одежде из зимней коллекции-2017. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у русскоязычных подписчиков.

На модели надет пиджак из новой коллекции, фиолетовая юбка и плотные ярко-зеленые колготки.

Fall Winter 17 @PatrickWelde A post shared by Balenciaga (@balenciaga) on Dec 22, 2017 at 4:55am PST

«Путана в колхозе», — написал пользователь с ником dear_gazza, добавив к своему заявлению несколько смеющихся эмодзи. Другие заметили, что под ее ногами лежит сахарная свекла. «Нарядная на уборке сахарной свеклы», — написал еще один юзер. «Ха-ха-ха, точно, урожай удался, но, по-моему, она слишком красивая для такого пейзажа», — заметил medyanikelen.

21 декабря сообщалось, что Balenciaga выпустил длинное клетчатое мужское пальто и опубликовал фотографию одетого в него мужчины преклонного возраста в своем Instagram. В комментариях некоторые пользователи отметили, что мужчина похож на бездомного. «Это же настоящий бомж!» — написал один из них.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!